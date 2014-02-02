У Кіровограді в колекторі теплотраси згоріло троє людей

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України, інформація про виникнення пожежі до чергової частини пожежної охорони надійшла вчора о 18.00.

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