У Кіровограді в колекторі теплотраси згоріло троє людей
11:43, 02 лютого 2014Суспільство
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У Кіровограді в колекторі теплотраси згоріло троє осіб.
У колекторі загинули люди без визначеного місця проживання/ Фото : Фотокор
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України, інформація про виникнення пожежі до чергової частини пожежної охорони надійшла вчора о 18.00.
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