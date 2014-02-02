Палаючі цистерни на Донеччині вдалося загасити через 13 годин

Рятувальники загасили пожежу цистерн з пропан-бутаном на Донеччині, де у неділю, 2 лютого, сталася залізнична катастрофа, повідомляє ТСН.

Аварія сталася о шостій ранку - спалахнув потяг, що перевозив з Казахстану до Польщі 66 цистерн зі зрідженим газом. З рейок зійшли 20 цистерн. Дві - одразу вибухнули. Ще п'ять - розгерметизувалися і зайнялися. На щастя, більшість цистерн вдалося відігнати від осередку займання. Кілька десятків пожежних машин і три спецпотяги змогли загасити полум'я лише через тринадцять годин.

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Що стало причиною аварії — з'ясовує слідство. Одна з версій - підпал.

"Загроза хімічного отруєння газом пропан-бутан та продуктами його горіння для мешканців прилеглих сіл Леніно та Удачне, які розташовані відповідно на відстані 1 кілометр і 4 кілометри від осередку пожежі, відсутня", - повідомили також у прес-службі ДержНС.