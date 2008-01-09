11 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає різдвяний концерт – мистецький проект «Наше Різдво».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, «Наше Різдво» – масштабний мистецький проект, започаткований 2008 року. Його підтримав глава держави, адже ідеї проекту відповідають концепції розвитку української культури. «Наше Різдво» має стати однією з головних подій у культурному житті України цієї зими.

Ідея проекту – єднання усіх українців довкола світлого свята Різдва Христова, свята всепрощення, родинної злагоди, взаємної поваги та любові і повернення Різдву його значущості як свята духовного, яке за минуле століття дещо потіснив суто світський Новий рік, йдеться у повідомленні.

Мета проекту «Наше Різдво» – актуалізувати національні різдвяні традиції, спільні для всіх українців, відновити народні обряди, популяризувати українську автентичну музику.

Принципово новою буде і форма мистецького проекту «Наше Різдво» – своєрідний щорічний фестиваль, що складатиметься з головного різдвяного шоу і низки сольних концертів учасників цього шоу.

Цьогорічний фестиваль триватиме два дні – 10 та 11 січня у київському Палаці спорту. Телевізійна версія фестивалю «Наше Різдво» транслюватиметься на каналі «1+1» 13 січня о 14.00.

10 січня відбудуться одразу два унікальні сольні концерти: Тараса ЧУБАЯ і гурту «Плач Єремії» за участі «Піккардійської терції» та оркестру «Віртуози Львова» (перше відділення), а також світової зірки, легендарного гітариста Ал Ді МЕОЛИ за участі відомого українського бандуриста Романа ГРИНЬКОВА (друге відділення).

11 січня пройде різдвяне музично-театралізоване шоу на льоду із загальною сюжетною канвою. Сценографія дійства відтворює український вертеп за стародавніми канонами з використанням найсучасніших сценічних технологій. Ведучі шоу – Янгол (Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ) та Чорт (Остап СТУПКА). У шоу братимуть участь відомі музиканти, які сьогодні мають у своєму репертуарі різдвяний музичний матеріал – Ал Ді МЕОЛА і Р.ГРИНЬКІВ, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Олег СКРИПКА, Т.ЧУБАЙ, гурти «Плач Єремії» «Піккардійська терція», «Мертвий півень», «Тартак», «Дивні», хори «Дударик» і «Щедрик». У шоу також візьмуть участь артисти цирку «Кобзов», фігуристи під керівництвом заслуженого тренера України Галини ГРЖИБОВСЬКОЇ-КУХАР і балет «А6».

Режисери-постановники – Михайло КРУПІЄВСЬКИЙ і Дарина ДЕЙНИЧЕНКО, автор сценарію – український письменник Олександр ІРВАНЕЦЬ.

Організатори мистецького проекту «Наше Різдво» – компанія «Фільм Плюс продакшн», продюсер – М.КРУПІЄВСЬКИЙ та музичний продюсер – Т.ЧУБАЙ.