Студентів університету ім. Богомольця серед ночі виселили з гуртожитку

Про це "Українській правді" повідомила член студентської координаційної ради Младена Качурець.

У свою чергу студент цього Медфакультету Михайло розповів, що наказ виселитися з гуртожитку, який знаходиться на Чоколівському бульварі, 39, з'явився о 19:00 3 лютого. Повідомлення доручили розповсюдити членам Студентської ради.

Згідно з розпорядженням, залишити приміщення студенти мали до 22:00 3 лютого.

Своє рішення керівництво учбового закладу пояснює проблемами з системою опалення – "нібито в підвалі прорвало трубу".

У неофіційній розмові комендант гуртожитку попереджає, що відключатимуть не лише опалення, а й світло, але вже зранку студенти нібито зможуть повернутися в помешкання.

Самі ж студенти підозрюють, що приміщення звільняють для того, аби пустити туди когось на ночівлю.

У гуртожитку проживають як громадяни України, так й іноземці, які приїхали на навчання.

Станом на 00:00 4 лютого до приміщення гуртожитку нікого не пускали та не випускали.

Станом на 00:29 стало відомо, що студентам-іноземцям дозволили не виселятися. Окрім того, студентам-українцям запропонували розстелити матраци в одному з навчальних корпусів (Фізико-хімічному), однак там не працюють санвузли.

Більшість студентів-українців виїхали з гуртожитку з надією, що за кілька днів зможуть повернутися.

Як відомо, раніше студенти-медики провели ходу солідарності із медпрацівниками на Майдані.