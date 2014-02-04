ДАІ хоче надсилати водіям "листи щастя" по СМС і на e-mail

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України Володимир Рєзніков, коментуючи законопроект №4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» народних депутатів з фракції Партії регіонів Володимира Пилипенка та Валерія Писаренка.

«Як тільки запрацює фотофіксація, різко знизиться аварійність на дорогах. Зараз же ми маємо парадокс - на хороших дорогах гинуть люди, оскільки відсутній стримуючий фактор», - сказав Рєзніков.

Він також зазначив, що на сьогодні 6,5 тисяч особового складу Державтоінспекції не вистачає для того, щоб охопити патрулюванням всі місця концентрації ДТП.

Заступник начальника ДАІ України Володимир Резніков розповів, що листи про порушення ПДР планують розсилати поштою, СМС і на e-mail.

"Зараз ми розробляємо спеціальний інформаційний ресурс, робота вже майже завершена. Це буде інтернет-сайт з базою порушень. Кожен водій зможе зареєструватися, отримавши свій особистий електронний кабінет", - заявив Резніков.

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Читайте такожВведення фотофіксації порушень ПДР дозволить скоротити аварійність - ДАІ"При бажанні оповіщення про порушення буде надходити як на електронну пошту, так і на телефон. Це як оплата в магазині. Оплатив карткою - прийшла смс, що гроші зняли. Так і тут. Порушив - отримав СМС з повідомленням, що на Вас протокол. Потім водій зможе зайти у своїй особистий кабінет і подивитися більш детально де, коли і за що виписаний протокол. Простими словами, якщо ви не отримали повідомлення, ви самі в цьому винні. Ми робимо все, щоб максимально збільшити інформативність", - підкреслив Резніков.

За словами заступника начальника ДАІ, якщо сплатити штраф у перші дні, можна отримати 50-ти відсоткову знижку.

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"Все це робиться для того, щоб зробити законодавство більш лояльним до водіїв, - каже Володимир Резніков. - Я можу з вами укласти парі, коли почне роботу фото-відео фіксація, аварійність зменшиться на половину. Це світова практика".

Нагадаємо, подібний законопроект був ухвалений парламентом України 16 січня 2014 року, а потім скасований Верховною Радою України.