Завтра в Україні без опадів, вночі помірні морози

На всій території країни переважатиме малохмарна погода, подекуди хмарно, повідомляє meteoprog.ua.

Вночі температура опуститься до -15 морозу, денні показники будуть близько +5 тепла. Вітер південно-західний, 2-4 м/с.

У північних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі температура повітря складе -13 градусів. Денні показники будуть близько -3 морозу.

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У західних областях ясно, без опадів. Вночі на стовпчику термометра буде близько -8...-4 градусів. Температурні показники вдень близько -1...+4 градусів.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі на термометрі буде близько -13 морозу. Вдень температура повітря складе -5 нижче нуля.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень температура повітря становитиме -4...-1 нижче нуля. Нічні показники становитимуть близько -15...-13 морозу.