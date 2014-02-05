У Львові презентували політичну льодову скульптуру "Я - краплина в океані"

Твір має на меті долучити якомога більше людей до спільного процесу боротьби за громадянські свободи. Встановлена скульптура складається з двох головних елементів - перевернутої на бік букви Я, яка притиснена великою краплиною з океану. Остання, у свою чергу, складається зі значної кількості маленьких краплинок.