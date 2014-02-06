В 3 областях України знеструмлено 47 населених пунктів
07:15, 06 лютого 2014Суспільство
0 0
В трьох областях України залишаються знеструмленими 47 населених пунктів.
В 3 областях України залишаються знеструмленими 47 населених пунктів
Протягом доби продовжувалися роботи по відновлено електропостачання, йдеться у повідомлені прес-служби Державної служби по надзвичайним ситуаціям.
"Станом на 7 год. 6 лютого в 3 областях залишаються знеструмленими 47 населених пунктів, а саме: Одеська – 28 н.п., Миколаївська – 10 н.п. та Херсонська – 9 н.п.", - повідомляють у ДСНС.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади Обленерго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter