В 3 областях України знеструмлено 47 населених пунктів

07:15, 06 лютого 2014
Суспільство
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В трьох областях України залишаються знеструмленими 47 населених пунктів. 

В 3 областях України залишаються знеструмленими 47 населених пунктів

Протягом доби продовжувалися роботи по відновлено електропостачання, йдеться у повідомлені прес-служби Державної служби по надзвичайним ситуаціям. 

"Станом на 7 год. 6 лютого в 3 областях залишаються знеструмленими 47 населених пунктів, а саме: Одеська – 28 н.п.,  Миколаївська – 10 н.п. та Херсонська – 9 н.п.", - повідомляють у ДСНС.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади Обленерго.

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