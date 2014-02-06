У Сумах демонтовано передостанній пам'ятник Леніну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської міської ради, із посиланням на начальника управління капітального будівництва і дорожнього господарства Віталія Шилова.

«Було рішення сесії міськради про демонтаж пам’ятників Леніну в обласному центрі і воно почало виконуватися», - зазначається у повідомленні.

Згідно зі згаданим рішенням, бюст має бути переданий на відповідальне зберігання Сумському міському КПУ.

Крім того, в Сумах незабаром має бути демонтований і виготовлений з бронзи 16-тонний пам’ятник Леніну, що колись височів на постаменті в центрі міста, а наразі встановлений в урочищі Дурівщина. Його хочуть переплавити і з отриманого матеріалу виготовити пам’ятник засновнику Сум Герасиму Кондратьєву.

Як повідомляв УНІАН, рішення про демонтаж бюста і пам’ятника Леніну було прийняте на сесії Сумської міськради 29 травня 2013 року. По тому місцеві комуністи оскаржували це рішення в судах, але міськрада їх виграла. У січні 2014 р. міський голова Сум Геннадій Мінаєв запропоновував керівництву КПУ передати пам’ятник Леніну партії за умови, що та виділить на розвиток інфраструктури і благоустрій обласного центру 16 мільйонів гривень, а також самостійно вивезе пам’ятник за межі Сум. Пропозиція діяла до 1 лютого, але КПУ на неї не відгукнулася, після чого Мінаєв дав команду виконувати рішення сесії.