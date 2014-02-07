В Україні починається повноцінна відлига

Денні температури сміливо переступили через нуль градусів у бік плюса, хоча ночами все ще досить холодно.

Читайте такожУ Одесі до ліквідації криги і снігу з дахів будинків залучили альпіністівНа вихідних в Україні істотних опадів не очікується. Тільки в неділю в східних, а вдень місцями і у південних областях пройде дощ з мокрим снігом.

У плані температури субота і неділя будуть відрізнятися. Завтра у східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° нижче нуля, на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; традиційно тепліше на півдні та Закарпатті - вночі близько 0°, вдень 4-9°.

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У Києві на вихідних без опадів. Температура в суботу вночі від 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла, в неділю вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.