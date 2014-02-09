Через сильний туман аеропорт "Одеса" змінив розклад рейсів

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, посадка літака з «Борисполя», який очікувався 8 лютого о 20.30, очікується о 10.50. Літак із «Шереметьєво» (Росія) замість 00.10 планувалося прийняти о 9.45, але він досі не приземлився, прийом іншого рейсу із «Шереметьєво» замість 9.45 передбачається прийняти о 12.15, а рейс із «Внуково» (Росія) замість 11.00 о 12.10.

Також перенесено з 02.55 на 13.15 рейс з Одеси до «Шереметьєво» і другому аналогічному рейсі з 10.35 на 15.15, а третій – затримується майже на 5 годин. Рейс до «Борисполя», запланований на 7.00, скасовано, на «Шарм-эль-Шейх» (Єгипет) і «Внуково».

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Решта літаків поки що очікуються за розкладом.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2012 року аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.