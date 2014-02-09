На Одещині залишаються знеструмленими 17 населених пунктів
11:55, 09 лютого 2014Суспільство
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Для відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго
17 населених пунктів на Одещині залишаються без світла
Станом на 7 годину ранку 9 лютого залишаються знеструмленими 17 населених пунктів в Одеській області.
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Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, до відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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