На Одещині залишаються знеструмленими 17 населених пунктів

11:55, 09 лютого 2014
Суспільство
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Для відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго

17 населенных пунктов на Одесчине остаются без света

Станом на 7 годину ранку 9 лютого залишаються знеструмленими 17 населених пунктів в Одеській області.

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Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, до відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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