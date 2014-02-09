На Одещині залишаються знеструмленими 17 населених пунктів

Для відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго

Станом на 7 годину ранку 9 лютого залишаються знеструмленими 17 населених пунктів в Одеській області. Читайте такожВ Україні залишаються знеструмленими 19 населених пунктів Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, до відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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