ДСНС попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, розміщеному на сайті.

Читайте такожВ Україні починається повноцінна відлига

«9-10 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області і в східній частині Закарпатської області зберігається небезпека сходження снігової лавини», - йдеться в повідомленні.