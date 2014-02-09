ДСНС попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах

16:10, 09 лютого 2014
Суспільство
0 0

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку сходження лавини в Карпатах 9 і 10 лютого

В Карпатах может быть опасно

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, розміщеному на сайті.

Читайте такожВ Україні починається повноцінна відлига

«9-10 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області і в східній частині Закарпатської області зберігається небезпека сходження снігової лавини», - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter