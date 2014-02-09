ДСНС попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах
16:10, 09 лютого 2014Суспільство
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Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку сходження лавини в Карпатах 9 і 10 лютого
У Карпатах може бути небезпечно
Про це йдеться в повідомленні ДСНС, розміщеному на сайті.
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«9-10 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області і в східній частині Закарпатської області зберігається небезпека сходження снігової лавини», - йдеться в повідомленні.
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