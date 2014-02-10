У Луцьку на мосту знайшли "повішеного регіонала"

05:21, 10 лютого 2014
Суспільство
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У Луцьку в неділю на мосту помітили ляльку, що зображала прихильника Партії Регіонів.

Человеческая фигура с символикой Партии регионов свисала с моста

Фігура людини з символікою Партії регіонів звисала з мосту поблизу Завокзального ринку,пише ТСН.

Очевидно, що "повішеного" спустили з мосту, прив'язавши мотузку до поручнів мосту. Ляльку знайшли близько 12:30, а вже після обіду вона зникла.

Зауважимо, що неподалік знаходиться офіс місцевої Партії регіонів. 

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