У Луцьку на мосту знайшли "повішеного регіонала"
05:21, 10 лютого 2014Суспільство
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У Луцьку в неділю на мосту помітили ляльку, що зображала прихильника Партії Регіонів.
Людська фігура з символікою Партії регіонів звисала з мосту
Фігура людини з символікою Партії регіонів звисала з мосту поблизу Завокзального ринку,пише ТСН.
Очевидно, що "повішеного" спустили з мосту, прив'язавши мотузку до поручнів мосту. Ляльку знайшли близько 12:30, а вже після обіду вона зникла.
Зауважимо, що неподалік знаходиться офіс місцевої Партії регіонів.
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