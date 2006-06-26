В Україні триматиметься спека

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у Криму, Карпатах та на Волині вдень місцями короткочасні дощі, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями 20-22°, вдень 27-32°, у Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28-29 червня - мінлива хмарність, у західних, а 29 червня вдень і північних областях короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 15-20°, на півдні до 22°; вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°, у південних і східних областях місцями 34-36°. Вітер північно-східний, північний, 3-8 м/с.

30 червня-1 липня - короткочасні дощі, грози; 30 червня у південній частині і на сході України переважно без опадів. Утримається спекотна погода, лише у північних областях вдень спека послабшає до 24-29°.

2 липня у південній половині України, 3 липня на крайньому півдні короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 11-17°, на узбережжі морів 18-21°, вдень 24-30°, у південних областях місцями 31-33°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 28-30°, по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.

28-29 червня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 29 червня короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, північний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

30 червня-1 липня - короткочасний дощ, гроза, вдень 1 липня переважно без опадів. Температура вночі істотно не зміниться, вдень спека послабшає до 24-29°.