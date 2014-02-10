На Тернопільщині автобус згорів вщент під час рейсу
13:00, 10 лютого 2014Суспільство
3 0
На Тернопільщині під час рейсу загорівся і повністю згорів автобус «Чортків-Тернопіль».
На Тернопільщині під час рейсу загорівся автобус / Фото : 0352.ua
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, 9 лютого в передобідню пору на автодорозі поблизу села Сухостав Гусятинського району виникла пожежа в рейсовому автобусі «ПАЗ», в якому перебувало 11 осіб.
Усіх людей вдалося оперативно евакуювати, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Читайте такожНа трасі Київ - Харків згорів рейсовий автобус
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. Автобус згорів повністю. Матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 22-го державного пожежно-рятувального поста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter