На Тернопільщині автобус згорів вщент під час рейсу

На Тернопільщині під час рейсу загорівся і повністю згорів автобус «Чортків-Тернопіль».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, 9 лютого в передобідню пору на автодорозі поблизу села Сухостав Гусятинського району виникла пожежа в рейсовому автобусі «ПАЗ», в якому перебувало 11 осіб. Усіх людей вдалося оперативно евакуювати, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Читайте такожНа трасі Київ - Харків згорів рейсовий автобус Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. Автобус згорів повністю. Матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 22-го державного пожежно-рятувального поста.

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