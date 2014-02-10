У Запоріжжі суд покарав електромеханіків за загибель пенсіонерки в ліфті

У Запоріжжі суд за загибель жінки в ліфті засудив 2 електромеханіків комунального підприємства ВРЕЖО №11 до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запоріжжя, вступило в силу рішення суду, згідно з яким два електромеханіка визнані винними в порушенні правил безпеки при звільненні жінки з кабіни ліфта, що призвело до її загибелі».

«За результатами розслідування, прокуратура затвердила двом працівникам комунального закладу звинувачення за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України - «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини», і направила його до суду. Під час оголошення вироку суд прийняв до уваги доводи державного обвинувачення та призначив кожному з підсудних покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки», - повідомили в прес-службі прокуратури Запоріжжя.

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Як повідомляв УНІАН, жінка, 1956 р., - мешканка будинку № 16 по вул. Малиновського, 2 березня 2013 р. близько полудня застрягла в ліфті між 5 і 6 поверхами. Співробітники ВРЕЖО №11, які прибули на місце події, відкрили двері кабіни і спробували допомогти літній жінці вибратися, але вона зірвалася вниз.

В результаті падіння пенсіонерка отримала численні переломи і травми. Співробітники «швидкої», які прибули за викликом, її госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати жінку і вона померла в лікарні.

Мешканці будинку №16 по вул. Малиновського стверджують, що ліфт у під'їзді, де сталася НП, часто зупинявся, ремонтувався, але після цього все одно працював з «незрозумілими шумами і скреготом», у зв'язку з чим частина людей, що проживають в під'їзді, навіть на верхні поверхи ходили пішки.

Загибель пенсіонерки в шахті ліфта в Комунарському районі Запоріжжя - друга трагедія за участю ліфта в Запоріжжі за останні роки: у січні 2010 р. в Орджонікідзевському районі міста в багатоповерхівці по вул. Тбіліської через несправність ліфта загинула 20-річна Яна Лепьохіна: жінку, яка знаходилася на 5-му місяці вагітності, затисло дверима підйомника, після чого ліфт рушив вгору і фактично розчавив її між поверхами. Мати загиблої намагається добитися покарання винних в події в судах досі.