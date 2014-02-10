Завтра в Україні до +10 градусів

Про це повідомляє Meteoprog.

У північних областях

Похмуро, без опадів. Вночі температура повітря складе 0...+1 градусів. Денні показники будуть близько +4 тепла.

У південних областях

Хмарно, без опадів. Вдень температура повітря складе +7...+9 градусів, вночі опуститься до +4 градусів.

У західних областях

Похмуро, без опадів. У Закарпатській, Львівській, Рівненській та Волинській областях невеликий дощ. Вночі на стовпчику термометра буде близько -3...0 градусів. Температурні показники днем будуть близько +4...+10 градусів. У Хмельницькій області вдень буде близько +2 градусів, вночі температура опуститься до позначки -3 морозу.

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У східних областях

Похмуро, без опадів. У Харківській області невеликий дощ. Вночі на термометрі буде близько +1...+3 градусів вище нуля . Вдень температура повітря складе +3...+5 тепла.

У центральних областях

Похмуро, без опадів. Вдень температура повітря складе +3...+5 градусів. Нічні показники будуть близько +1...+3 вище нуля. У Житомирській та Вінницькій областях вночі буде близько -3 нижче нуля.