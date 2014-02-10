Завтра в Україні до +10 градусів
У вівторок невеликі опади очікуються лише в північній частині Західної України. На решті території буде хмарно, але без опадів. Вночі температура опуститься до -3 морозу, денні показники будуть близько +10 тепла. Вітер західний 2-4 м/с.
Про це повідомляє Meteoprog.
У північних областях
Похмуро, без опадів. Вночі температура повітря складе 0...+1 градусів. Денні показники будуть близько +4 тепла.
У південних областях
Хмарно, без опадів. Вдень температура повітря складе +7...+9 градусів, вночі опуститься до +4 градусів.
У західних областях
Похмуро, без опадів. У Закарпатській, Львівській, Рівненській та Волинській областях невеликий дощ. Вночі на стовпчику термометра буде близько -3...0 градусів. Температурні показники днем будуть близько +4...+10 градусів. У Хмельницькій області вдень буде близько +2 градусів, вночі температура опуститься до позначки -3 морозу.
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У східних областях
Похмуро, без опадів. У Харківській області невеликий дощ. Вночі на термометрі буде близько +1...+3 градусів вище нуля . Вдень температура повітря складе +3...+5 тепла.
У центральних областях
Похмуро, без опадів. Вдень температура повітря складе +3...+5 градусів. Нічні показники будуть близько +1...+3 вище нуля. У Житомирській та Вінницькій областях вночі буде близько -3 нижче нуля.