В Україні сьогодні буде по-весняному тепло
07:36, 11 лютого 2014Суспільство
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Україна сьогодні залишиться під впливом теплого та вологого повітря, що переміщається з південного заходу Європи, погоду визначатимуть атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.
Фото : goodimg.ru
Температура вдень 1-7° тепла, в Закарпатській, Львівській областях та в Криму 8-13°. Вночі від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та Закарпатті 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та Одеській областях 2-7° морозу, повідомляє ТСН.
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У Києві - Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла. Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/с, туман.
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