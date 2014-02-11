В Україні сьогодні буде по-весняному тепло

Температура вдень 1-7° тепла, в Закарпатській, Львівській областях та в Криму 8-13°. Вночі від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та Закарпатті 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та Одеській областях 2-7° морозу, повідомляє ТСН.

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У Києві - Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла. Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/с, туман.