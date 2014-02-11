Пабат хоче вживити собі електронне око і далі вивчає проблеми інвалідів

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на самого Пабата.

«Мені зробили 18 операцій, 6 з них - на очах. У грудні медики замінили мені тимчасові пластини в області черепа і встановили постійні. Вони, на щастя, приживаються. Поки я нічого не бачу: у мене відсутнє ліве око, а в правому защемлено нерв. Але медики кажуть: шанси його відновити ще є, і зір повернеться, потрібно лише чекати і спостерігатися", - розповів депутат.

За його словами, він може замінити втрачене око електронним.

Читайте такожПабат: Я став абсолютно інакше ставитися до життя"Я сподіваюся, що незабаром на місце втраченого лівого ока я вживлю електронне. Його розробила американська компанія і вже вживила першим 10 добровольцям за пільговими цінами. В Європі таке електронне око буде коштувати в районі 15 тисяч євро. Після приєднання до очного нерву воно дозволяє людині отримувати візуальну інформацію», - повідомив Пабат.

Також депутат нарікає на проблеми, які не дають українським інвалідам можливість отримувати посвідчення європейського зразка.

Читайте такожПабат займеться поліпшенням реабілітації інвалідів«Такі посвідчення інвалідам дають можливість одержувати знижку на авіаперельоти - наприклад, квиток в лоукост-компанії в Мюнхен коштує 150 євро, а з цим документом людина могла би заплатити лише 40 євро. Знижки передбачені також на відвідування лікарень, проживання в готелях і проїзд у міському транспорті в містах Європи. Але, на жаль, наші чиновники вперто не хочуть видавати ці посвідчення. Я особисто не можу отримати посвідчення інваліда європейського зразка з вересня минулого року. Хоча це всього лише шматочок пластику, за який треба заплатити 54 гривні», - скаржиться Пабат.

У департаменті соцполітики КМДА не змогли пояснити, чому інвалідам не видають європосвідки.

«Питання про видачу таких документів до кінця не вирішене. Ми розіслали відповідні запити і чекаємо відповіді. Питання вирішується», - повідомили в Кабміні.