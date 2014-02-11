Смертність українців удвічі більша за європейські показники

Про це повідомляє Сніданок з 1+1 у випуску, присвяченому всесвітньому дню хворого.

Зокрема. за даними лікарів, найпоширенішими хворобами в Україні є діабет, онкологічні захворювання, недуги легенів і серця.

Так, на діабет хворіють 1,5 мільйона українців, на серцево-судинні хвороби - кожен третій, а на онкологічні захворювання - понад мільйон.

Читайте такожПравозахисник назвав медичну політику України пасивною евтаназієюНа думку лікаря-невропатолога Тетяни Майкової, діабет більше притаманний чоловікам, зокрема, через неувагу останніх до своєчасної діагностики. Також після 40 років вони часто мають проблеми з травмами та передміхуровою залозою і частіше за жінок з ними стаються інфаркти.

Водночас жінки більше скаржаться на головний біль, тиск, депресії, і з вищою імовірністю можуть отримати інсульт.