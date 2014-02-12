Завтра в Україні температура підніметься до +17°, на річках почне танути лід

Територія України завтра все ще буде перебувати в так званому теплому секторі, коли атмосферні фронти заблокують надходження більш прохолодного повітря, повідомляє Opogode.ua.

Повітряна маса з південних широт зумовить високу, практично березневу температуру повітря. Протягом дня передбачається +2 +10 градусів, а в Криму +10 +17 градусів. Вночі очікується 0-5 тепла, на заході до 4 градусів морозу.

Буде хмарно, місцями пройдуть невеликі дощі, сніг і утримаються тумани, які погіршать видимість до 50-300 метрів. В Криму та у східних областях суттєві опади малоймовірні.

На річках очікується танення льоду, в Карпатах - висока ймовірність сходження лавин.

В західних областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, туман, мряка. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +7 +10 градусів.

Читайте такожВчені зясували, що стало причиною глобального потепління 3 мільйони років тому

На півночі місцями невеликий дощ, туман. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У центральній частині невеликий дощ, туман. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

На сході переважно без опадів, лише місцями туман. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень +2 +9 градусів.

У південній частині суттєві опади малоймовірні, лише місцями тумани. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень +6 +12 градусів, в Криму +12 +19 градусів.

У Києві місцями невеликий дощ, місцями туман. Температура повітря вночі +2 +4, вдень +4 +7 градусів.

В Україні очікується південно - східний вітер, на заході - північно-західний, 5-12 м/с.

Як повідомляв УНІАН, через потепління у Лондоні Темза вийшла з берегів.

Рівень води в Темзі піднявся до рекордного з 1980-х років показника. В результаті підтопленими виявилися тисячі будинків, побудованих уздовж Темзи, порушена робота залізниць.