Через коливання курсу долара підскочили ціни на авто

У більшості салонів ціни коригують мало не щодня, йдеться у сюжеті "Новин 2+2". В середньому вартість машин зросла на 13 тисяч гривень. І це, стверджують дилери, зовсім не межа.

Подорожчання стосується і моделей 2014 року, і моделей минулих років. Свої плани дилерам довелося серйозно переглянути. Нинішня динаміка свідчить, що доходи вже вдвічі менше, ніж очікувалися. Що буде далі - відомо тільки Нацбанку.

"Автомобілі завозяться, за них відразу дилер не розплачується, він бере як би в товарний кредит. Продає, а потім вже розплачується. Тому, цілком можливо, і ціни зросли", - пояснює експерт Ярослав Шрамко.

В даний час завмер навіть столичний автобазар. Місцеві ділки і не сподіваються на пожвавлення операцій з машинами з пробігом.

Поки прогнози для ринку авто незначно погіршилися, порівняно з минулим роком - 3% падіння. Але за умови, що українці так неохоче купують машини, з продажами повне затишшя.

За матеріалами ТСН