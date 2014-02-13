На день Святого Валентина погода буде похмурою

На всій території переважатиме мінлива хмарність, сонце порадує тільки жителів Західної України, повідомляє Meteoprog.

У північних областях

Похмуро, без опадів. У Сумській області невеликий дощ. Вночі температура повітря складе +1 градусів. Денні показники будуть близько +5 тепла.

У південних областях

Похмуро, дощ, місцями сильний. У Криму без опадів. Вдень температура повітря складе +10 градусів, вночі опуститься до +6 градусів. У Запорізькій області вночі на термометрі буде близько +4 тепла.

У західних областях

Малохмарно, без опадів. У Львівській області та на Закарпатті невеликий дощ. Вночі на стовпчику термометра буде близько -2...+1 градусів. Температурні показники днем будуть близько +3...+6 градусів.

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У східних областях

Похмуро, без опадів. Вночі на термометрі буде близько +1 градусів вище нуля. Вдень температура повітря складе +6 тепла. У Луганській області вдень потеплішає до +4 градусів.

У центральних областях

Похмуро, дощ. У Житомирській та Вінницькій областях без опадів. Вдень температура повітря складе +6...+8 градусів. Нічні показники будуть близько 0...+4 вище нуля. У Житомирській та Вінницькій областях вдень буде близько +4 вище нуля.