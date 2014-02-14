Сьогодні суд збирається оголосити вирок "Доктору Пі"

Як передає кореспондент УНІАН, у залі суду присутні вже багато журналістів, представники сторін захисту та звинувачення. Потерпілих та представників потерпілих у даній справі немає.

Також до залу судових засідань ще не доставлено Слюсарчука.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому у ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

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Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано щонайменше три смертельні випадки.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Слюсарчука померли шестеро осіб. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.

За даними Генпрокуратури, Слюсарчук обвинувачується у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.

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Державний обвинувач запропонував суду визнати Слюсарчука винним у вчиненні 5 епізодів незаконної лікувальної діяльності, 2 епізодів вбивства з необережності, 9 епізодів використання ним завідомо підроблених документів та 5 епізодів заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Прокурор запропонував суду призначити Слюсарчуку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.