В Україні виживають 60% дітей з діагнозом «рак»

В Україні виживають 60% дітей із діагнозом «рак».

Про це головний онколог України, керівник відділення дитячої онкології Національного інституту раку Григорій Климнюк повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в Україні останніми роками значно покращилися показники виживаності дітей, хворих на рак.

«Із 2007 і до сьогоднішнього дня (це короткий час для об'єктивної оцінки) результати 5-річної виживаності збільшилися на 15-17%. Лікування – це подолання 5-річного порогу з моменту виявлення захворювання. Це становить 60% від кількості онкохворих. Ця цифра наближається до показників провідних світових онкоцентрів», - сказав Климнюк.

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За його словами, в світі виліковуються дві третини онкологічних пацієнтів. Таких показників вдалося добитися завдяки стандартизації лікування. Всі онкохворі діти в Україні в лікувальних закладах за наявності забезпечення отримують абсолютно однакове лікування.

«Другий чинник досягнення таких результатів – це забезпечення медичними препаратами. За останні роки зросло фінансування дитячої онкології – минулого року на цю сферу було виділено 300 млн грн, у 2014 році обіцяно не менше коштів. Їх достатньо для придбання практично всіх цитостатиків і засобів підтримувальної терапії», - запевнив Климнюк.

*** 15 лютого в світі відзначають Міжнародний день захисту прав онкохворих дітей.