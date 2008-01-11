У Києві вкладники б`ють працівників Ощадбанку

Учора в одному з київських відділень Ощадбанку, що на Пушкінській, 45, вкладники розбили голову адміністратору. Про це в інтерв`ю УНІАНрозповів керуючий Печерським відділенням Микола Вишневський: "Ця жінка інвалід, їй 54 роки, без однієї нирки, вийшла заспокоїти народ і сказати, що все нормально, що всі пройдуть реєстрації - і їй розбили голову. На Заньковецької, 4 побили завідуючу філією. Ми викликали наряд міліції, вони нам допомогли".

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