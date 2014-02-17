У Львові "Правий сектор" влаштував бійку на концерті рок-групи

Близько 03:00 у неділю їх відпустили, порушено кримінальне провадження за статтею «хуліганство», передає zaxid.net.

Інцидент трапився у суботу ввечері під час виступу київської групи «Тінь Сонця» у львівському спорткомплексі «Спартак». Близько 20 молодиків, які стверджували, що представляють «Правий сектор», вчинили бійку після відмови музикантів допустити їх до мікрофона.

Напад на фронтмена гурту “Тінь Сонця” чітко зафіксований на відео, знятому організаторами концерту.

«Наш менеджер сказав, що якийсь хлопець попросив сказати зі сцени, щоб люди долучалися до «Правого сектора». Я чемно відмовив. А вже після кількох пісень блимнуло світло, пролунав заклик “хлопці, працюємо!” і приблизно двадцять людей у балаклавах увірвалися в приміщення, кинулись до сцени, – розповів Сергій Василюк, лідер гурту “Тінь Сонця”. - Дивно, бо наш гурт завжди приятелював із предстваниками “Правого сектора”. Нещодавно ми навіть дали їм сольний концерт у Києві. Сподіваюся, що це були-таки провокатори».

Припущення про провокаторів підтверджується і повідомленням на офіційній сторінці «Правого сектора» у ВКонтакті, де ініціаторів бійки називають «тітушками».

У затриманих вилучили два пневматичні пістолети, два ножі та маски, розповів начальник міліції Львова Сергій Зюбаненко. Вони стверджували, що представляють «Правий сектор», деякі мали відповідні нашивки і написи на одязі.