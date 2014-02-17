Завтра в Україні почнеться похолодання, на всій території очікуються тумани

Атмосферний тиск почне зростати, тому майже скрізь буде переважати суха погода, лише на півдні пройдуть незначні дощі, а на сході - місцями ймовірний невеликий мокрий сніг, повідомляє Opogode.ua.

За холодним фронтом температура повітря дещо знизиться і буде коливатися в межах нічних 3 тепла - 3 морозу, у Карпатах до 5 морозу. Вдень вона складе 0-6 градусів тепла, у південній частині до +8 градусів. Вночі та вранці місцями очікуються тумани. У Карпатах залишається небезпека сходження лавин.

У західних областях істотних опадів не очікується, місцями туман. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, в Карпатах до 5 градусів морозу. Вдень 0-5 градусів тепла, на Закарпатті до +7 градусів.

На півночі без опадів. Місцями туман. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу , вдень 1-6 градусів тепла.

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У центральній частині невеликий дощ можливий лише вночі у Дніпропетровській області. Скрізь місцями туман. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 1-6 градусів тепла.

На сході очікується невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. Місцями туман. Температура повітря вночі 3 тепла - 2 морозу, вдень 0 +5 градусів.

У південній частині часом дощ, місцями тумани. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень +2 +8 градусів.

У Києві без опадів, місцями туман. Температура повітря вночі 0-2 градуса морозу, вдень +3+5 градусів.

В Україні очікується західний вітер, 5-12 м/с.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Сочі відбулися перші збої, пов'язані з розкладом змагань. У Сочі туман, через що не можуть змагатися сноубордисти і біатлоністи. Поки змагання переносять на день-два вперед.