У Канівському водосховищі виявлено маслянисті плями

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Дніпровської екологічної прокуратури, 17 лютого екологічна прокуратура розпочала перевірку за фактом можливого забруднення Канівського водосховища.

Київською міжрайонною екологічною прокуратурою надано доручення Державній екоінспекції та органам рибоохорони невідкладно провести перевірку факту можливого забруднення Канівського водосховища поблизу с. Стайки.

Фахівці екологічної інспекції вже відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень зі встановлення вмісту хімічних речовин у воді. Плями чорного кольору маслянистого походження виявлено на відстані 50 метрів від берега Дніпра.

Крім того, органами державного контролю вживаються заходи з виявлення ймовірних джерел забруднення та встановлення винних осіб.

Розслідування факту забруднення Дніпра перебуває під контролем прокурора Дніпровської екологічної прокуратури.