Аваков закликає припинити мародерство в Межигір'ї
В.о. глави МВС назвав екс-резиденцію Януковича "національним надбанням".
Виконуючий обов'язки глави МВС України Арсен Аваков закликав припинити мародерство в екс-резиденції Віктора Януковича в Межигір'ї, пише ТСН.ua.
Про це він заявив з трибуни Верховної Ради перед тим, як депутати проголосували за повернення Межигір'я у держвласність.
"Користуючись нагодою, я закликаю вас: давайте припинимо мародерство Межигір'я. Це національне надбання, тому я звернувся до голови Верховної Ради і прошу: давайте ухвалимо відповідне рішення, і візьмемо цей об'єкт під державну охорону. Це негайно треба робити", - сказав Аваков.
За його словами, зараз там знаходиться охорона з загонів самооборони, "але цього недостатньо і необхідно приймати більш рішучі дії".
Як повідомлялося раніше, нардепи повернули Межигір'я у держвласність.