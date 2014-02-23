Аваков закликає припинити мародерство в Межигір'ї

Виконуючий обов'язки глави МВС України Арсен Аваков закликав припинити мародерство в екс-резиденції Віктора Януковича в Межигір'ї, пише ТСН.ua.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради перед тим, як депутати проголосували за повернення Межигір'я у держвласність.

"Користуючись нагодою, я закликаю вас: давайте припинимо мародерство Межигір'я. Це національне надбання, тому я звернувся до голови Верховної Ради і прошу: давайте ухвалимо відповідне рішення, і візьмемо цей об'єкт під державну охорону. Це негайно треба робити", - сказав Аваков.

За його словами, зараз там знаходиться охорона з загонів самооборони, "але цього недостатньо і необхідно приймати більш рішучі дії".

Як повідомлялося раніше, нардепи повернули Межигір'я у держвласність.