ВР повернула Межигір'я у державну власність
12:42, 23 лютого 2014Політика
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Верховна Рада повернула урядову резиденцію Межигір'я у державну власність.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову ВР проголосували 324 із 340 народних депутатів.
Ця постанова передбачає повернути майно комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища “Межигір'я” (урядову резиденцію “Межигір'я”) у державну власність.
Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Цим документом Кабінету міністрів та уповноваженим органам державної влади доручено у 10-денний строк з дня набрання чинності цієї постанови провести відповідні заходи та забезпечити передачу майна комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища “Межигір'я” (урядову резиденцію “Межигір'я”) у державну власність.
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