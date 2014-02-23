ВР повернула Межигір'я у державну власність

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову ВР проголосували 324 із 340 народних депутатів.

Ця постанова передбачає повернути майно комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища “Межигір'я” (урядову резиденцію “Межигір'я”) у державну власність.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Цим документом Кабінету міністрів та уповноваженим органам державної влади доручено у 10-денний строк з дня набрання чинності цієї постанови провести відповідні заходи та забезпечити передачу майна комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища “Межигір'я” (урядову резиденцію “Межигір'я”) у державну власність.