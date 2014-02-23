Охорона Межигір'я не пускатиме людей на територію резиденції після 16.00

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Відповідне прохання Українській правді. Життя озвучили сотники Самооборони, які перебувають на території колишнього маєтку Януковича.

За їхніми словами, після 16 години неділі двері Межигір’я працюватимуть тільки на вихід.

Такі заходи охорона поясняє тим, що в темний час доби сотники не можуть забезпечити відвідувачам безпеку та порядок на території.

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Відвідати колишній палац Януковича знову можна буде у понеділок, 23 лютого, з 8 ранку до 16 вечора.

Як відомо, сьогодні вночі самооборона не змогла впоратися з натовпом охочих пройти до резиденції, в результаті чого люди залишались на території майже всю ніч, було розбите одне вікно та пошкоджено плитку на сходах одного з підйомів до будинку Хонка.

Також деякі відвідувачі не утрималися від того, щоб захопити собі хоч якийсь сувенір з будинку Януковича.