У Львові почнуть друк книжок російською на знак протесту проти скасування мовного закону

Вперше за 11 років існування "Видавництво Старого Лева" надрукує книгу російською мовою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала головний редактор видавництва Мар'яна Савка.

На думку Савки, своїм рішенням про скасування закону про мови депутати збурили величезну кількість суспільства, "нормальних хороших російськомовних людей - які так само виборювали свою країну, як носії української".

Натомість, головний редактор львівського видавництва вважає, що зараз у першу чергу треба зшивати це розірване суспільство і гоїти рани.

"Я українка, моя професія - українська мова. Я говорю українською, пишу українською. Але я не можу бачити та чути цієї спекуляції на мовному питанні. Я не можу зрозуміти політиків - чого вам треба? Вам потрібно, щоб ідеологи Кремля взяли пас і розігрували м'яч на своєму полі?", - пише Савка.

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У "Видавництві Старого Лева" зазначають, що ніколи раніше не друкували книги російською, "захищаючись від натиску російського книжкового ринку і тримаючи цей форпост".

"Зараз же обіцяю вам як видавець, що наступна книга, яку ми візьмемо в роботу, - буде книга російською мовою. Поважаю право кожної людини висловлювати свої думки рідною мовою - хоч на суахілі. Висловлюю свою глибоку повагу до кожного російськомовного громадянина нашої країни, хто захищав нашу честь, нашу незалежність і право бути людиною", - підсумувала Савка.

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Плани на видання російськомовної книги підтвердив і директор "Видавництва Старого Лева" Микола Шейко. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Однією з наступних книжок ВСЛ буде книжка одеситки Зої Казанжи "Если бы я была...", - зазначив Шейко.