У Львові почнуть друк книжок російською на знак протесту проти скасування мовного закону
На знак поваги до російськомовних громадян, які захищали незалежність України, головний редактор "Видавництва Старого Лева" пообіцяла надрукувати книгу російською.
Вперше за 11 років існування "Видавництво Старого Лева" надрукує книгу російською мовою.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала головний редактор видавництва Мар'яна Савка.
На думку Савки, своїм рішенням про скасування закону про мови депутати збурили величезну кількість суспільства, "нормальних хороших російськомовних людей - які так само виборювали свою країну, як носії української".
Натомість, головний редактор львівського видавництва вважає, що зараз у першу чергу треба зшивати це розірване суспільство і гоїти рани.
"Я українка, моя професія - українська мова. Я говорю українською, пишу українською. Але я не можу бачити та чути цієї спекуляції на мовному питанні. Я не можу зрозуміти політиків - чого вам треба? Вам потрібно, щоб ідеологи Кремля взяли пас і розігрували м'яч на своєму полі?", - пише Савка.
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У "Видавництві Старого Лева" зазначають, що ніколи раніше не друкували книги російською, "захищаючись від натиску російського книжкового ринку і тримаючи цей форпост".
"Зараз же обіцяю вам як видавець, що наступна книга, яку ми візьмемо в роботу, - буде книга російською мовою. Поважаю право кожної людини висловлювати свої думки рідною мовою - хоч на суахілі. Висловлюю свою глибоку повагу до кожного російськомовного громадянина нашої країни, хто захищав нашу честь, нашу незалежність і право бути людиною", - підсумувала Савка.
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Плани на видання російськомовної книги підтвердив і директор "Видавництва Старого Лева" Микола Шейко. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Однією з наступних книжок ВСЛ буде книжка одеситки Зої Казанжи "Если бы я была...", - зазначив Шейко.