600 китайських підприємств позбавили права на експорт іграшок

Понад 600 китайських підприємств, що поставляли іграшки за кордон, не пройшли жорсткої перевірки якості й позбавлені права на експорт своєї продукції.

Як передає Утро.ru, цю постанову було винесено після завершення загальнонаціональної кампанії по боротьбі з недоброякісними товарами, в рамках якої проходила перереєстрація всіх підприємств, що виробляють дитячі іграшки.

В останні місяці в КНР посилено заходи з контролю над якістю вироблюваних у країні товарів для дітей.