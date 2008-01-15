600 китайських підприємств позбавили права на експорт іграшок
11:36, 15 січня 2008Суспільство
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Завершилася загальнонаціональна кампанія
Понад 600 китайських підприємств, що поставляли іграшки за кордон, не пройшли жорсткої перевірки якості й позбавлені права на експорт своєї продукції.
Як передає Утро.ru, цю постанову було винесено після завершення загальнонаціональної кампанії по боротьбі з недоброякісними товарами, в рамках якої проходила перереєстрація всіх підприємств, що виробляють дитячі іграшки.
В останні місяці в КНР посилено заходи з контролю над якістю вироблюваних у країні товарів для дітей.
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