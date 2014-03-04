Виплата пенсій кримчанам почалася на день раніше від графіку – Мінсоцполітики
Виплата пенсій жителям Автономної Республіки Крим почалася в повному обсязі на день раніше терміну – з понеділка, 3 березня, повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денісова на брифінгу в парламенті.
«У Криму виплату пенсій профінансовано повністю. Вчора - на день раніше - почали виплату пенсій громадянам України. Кошти для цього є, і ми працюємо в нормально режимі», - сказала Денісова.
Вона також додала, що кошти будуть знайдені і для пенсіонерів в інших регіонах. Перший транш, за словами Денісової, становить 3,4 млрд грн, і ці кошти є. «Щодо виплат із соціального страхування - за лікарняними, з безробіття, з догляду за дітьми після пологів - борги залишаються у розмірі порядку 715 млн грн. Ми вживаємо всіх заходів, щоб розрахуватися за цими боргами», - сказала Денісова.
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Раніше міністр заявляла, що кошти на фінансування пенсій в Україні у березні будуть знайдені у потрібному обсязі.
За словами Денісової, підприємці відновили платежі по лінії Пенсійного фонду в обсягах «дещо більших, ніж навіть очікувалося».