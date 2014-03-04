У Донецькій області прикордонники проводять співбесіди з громадянами РФ

Такі ж заходи проводяться в залізничних пунктах пропуску. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Вартові кордону проводять співбесіду з усіма громадянами РФ і з'ясовують про мету їх перебування в Україні. Таким чином прикордонники, за їхніми словами, намагаються виключити потік людей, які їдуть в Україну «для участі в масових заходах з дестабілізації політичної обстановки», повідомляє "Сегодня".

«Учора ввечері прикордонники Донецького загону не пропустили в Україну трьох громадян Росії, - заявили у відомстві. - Одного росіянина зупинили в пункті пропуску «Іловайськ». Чоловік їхав поїздом з Єкатеринбурга в Сімферополь. Прикордонники з'ясували, що він є офіцером запасу морської піхоти Російської Федерації. Ще двох росіян, які їхали в Україну автомобілем «Тойота», правоохоронці зупинили в пункті пропуску «Новоазовськ». Причиною стала відсутність коштів для перебування в Україні».

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Як розповіли у прикордонному відомстві, від жителів Сумської області надійшла інформація, що в суміжному пункті пропуску «Суджа» російські прикордонники опитують громадян, які перетинають кордон, на предмет наявності в українських прикордонників стрілецької та бронетанкової зброї.