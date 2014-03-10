У Запоріжжі з'явилися "Тарасові маршрутки"

12:49, 10 березня 2014
Суспільство
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Салони п'ятнадцяти запорізьких маршруток прикрасили репродукціями картин Шевченка.

У Запоріжжі з'явилися

У Запоріжжі 9 березня з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка активісти перетворили 15 маршруток на "Тарасові Маршрутки"

Акцію організувала творча група "Своєрідне коло", повідомляє Еспресо.TV

Салони п'ятнадцяти запорізьких маршруток були оздоблені репродукціями деяких картин Шевченка і малюнками сучасного художника Андрія Єрмоленка, в яких поет предстає в різних образах.

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За словами організаторів, спочатку вони планували пропонувати водіям також ставити в салоні пісні на слова Кобзаря, для чого заздалегідь були записані відповідні диски.

Однак виявилось, що більшість машин мають проблеми з магнітолами, тому з музикою поїхало лише 3 машини.

Сьогодні активісти планують обклеїти малюнками з Шевченком ще 7-8 маршруток.

Фотогалерея "Сьогодні виповнюється 200 років із дня народження Шевченка"

Люди проходять біля дерев'яного монументу Тараса Шевченка на Майдані Незалежності у Києві, в неділю, 9 березня 2014 року
Люди проходять біля дерев'яного монументу Тараса Шевченка на Майдані Незалежності у Києві, в неділю, 9 березня 2014 року / 
Портрет Тараса Шевченка (арт-проект ''Ікони революції'') на одній з будівель на вулиці Грушевського в Києві, у п'ятницю, 14 лютого 2014 року.
Портрет Тараса Шевченка (арт-проект "Ікони революції") на одній з будівель на вулиці Грушевського в Києві, у п'ятницю, 14 лютого 2014 року.  / 
Портрет Тараса Шевченка на захопленому активістами Евромайдана будівлі Київської міської державної адміністрації.
Портрет Тараса Шевченка на захопленому активістами Евромайдана будівлі Київської міської державної адміністрації. / 
Картина львівського художника Станіслава Сілантьєва, на якій зображений український поет, письменник, художник, громадський діяч, філософ, політик Тарас Шевченко біля носорога, під час виставки «Agricultura», у Львові, у четвер, 13 жовтня 2011 року
Картина львівського художника Станіслава Сілантьєва, на якій зображений український поет, письменник, художник, громадський діяч, філософ, політик Тарас Шевченко біля носорога, під час виставки «Agricultura», у Львові, у четвер, 13 жовтня 2011 року / 
Зйомки фільму ''Тарас Шевченко. Ідентифікація'' Актори в масці Тараса Шевченка під час зйомок документального фільму ''Тарас Шевченко. Ідентифікація'' в Києві, в суботу, 15 лютого 2014 року
Зйомки фільму "Тарас Шевченко. Ідентифікація" Актори в масці Тараса Шевченка під час зйомок документального фільму "Тарас Шевченко. Ідентифікація" в Києві, в суботу, 15 лютого 2014 року / 
Учасники мітингу на підтримку євроінтеграції України біля пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова, в неділю, 17 листопада 2013 року
Учасники мітингу на підтримку євроінтеграції України біля пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова, в неділю, 17 листопада 2013 року / 
Фоторепродукція автопортрету Т.Г.Шевченка (туш-перо, 1843) у Національному музеї Кобзаря, у Києві
Фоторепродукція автопортрету Т.Г.Шевченка (туш-перо, 1843) у Національному музеї Кобзаря, у Києві / 
Пам'ятник Тарасу Шевченку, в селі Шевченкове Звенігородського р-ну Черкаської обл., у понеділок, 9 березня 2009 р. Цього дня в Україні проходять урочисті заходи з нагоди 195-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.
Пам'ятник Тарасу Шевченку, в селі Шевченкове Звенігородського р-ну Черкаської обл., у понеділок, 9 березня 2009 р. Цього дня в Україні проходять урочисті заходи з нагоди 195-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.  / 
Портрет Тараса Шевченка в меморіальному музеї Великого Кобзаря «Хата на Пріорці», в Києві, у понеділок, 9 березня 2009 року
Портрет Тараса Шевченка в меморіальному музеї Великого Кобзаря «Хата на Пріорці», в Києві, у понеділок, 9 березня 2009 року / 
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Монумент Великому Кобзарю (Тарасу Шевченку), тимчасово виставлений на площі перед будівлею українського парламенту, у Києві, у четвер, 5 березня 2009 року. Скульптуру планували встановити в одному зі скверів столиці Болгарії - місті Софія. / 
Переможець Всеукраїнського конкурсу двійників українського поета і прозаїка Тараса Шевченка, мешканець Чернігова, пенсіонер Станіслав Новак фотографується біля портрета Тараса Шевченка під час фінальної частини конкурсу у Києві, в неділю, 13 листопада 201
Переможець Всеукраїнського конкурсу двійників українського поета і прозаїка Тараса Шевченка, мешканець Чернігова, пенсіонер Станіслав Новак фотографується біля портрета Тараса Шевченка під час фінальної частини конкурсу у Києві, в неділю, 13 листопада 201 / 
Учасники заходу з нагоди 150-річчя з дня перепоховання Тараса Шевченка на борту козацької «Чайки», в Києві, в четвер, 19 травня 2011 року
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Капітан «Чайки» цілує ікону під час заходу з нагоди 150-річчя з дня перепоховання Тараса Шевченка, в Києві, в четвер, 19 травня 2011 року
Капітан «Чайки» цілує ікону під час заходу з нагоди 150-річчя з дня перепоховання Тараса Шевченка, в Києві, в четвер, 19 травня 2011 року / 
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Опозиціонери розривають вінок, що незадовго до цього був покладений до пам'ятника Тарасу Шевченку Президентом України Леонідом Кучмою, у центрі Києва в п'ятницю, 9 березня 2001року
Опозиціонери розривають вінок, що незадовго до цього був покладений до пам'ятника Тарасу Шевченку Президентом України Леонідом Кучмою, у центрі Києва в п'ятницю, 9 березня 2001року / 
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