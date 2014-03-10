У Запоріжжі з'явилися "Тарасові маршрутки"

У Запоріжжі 9 березня з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка активісти перетворили 15 маршруток на "Тарасові Маршрутки"

Акцію організувала творча група "Своєрідне коло", повідомляє Еспресо.TV.

Салони п'ятнадцяти запорізьких маршруток були оздоблені репродукціями деяких картин Шевченка і малюнками сучасного художника Андрія Єрмоленка, в яких поет предстає в різних образах.

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За словами організаторів, спочатку вони планували пропонувати водіям також ставити в салоні пісні на слова Кобзаря, для чого заздалегідь були записані відповідні диски.

Однак виявилось, що більшість машин мають проблеми з магнітолами, тому з музикою поїхало лише 3 машини.

Сьогодні активісти планують обклеїти малюнками з Шевченком ще 7-8 маршруток.

Фотогалерея "Сьогодні виповнюється 200 років із дня народження Шевченка"