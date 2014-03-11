Сьогодні до Львова прибудуть ще 90 кримчан на тимчасове проживання

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зауважив голова Львівської обласної ради Петро Колодій, жителі Криму виїжджають на Львівщину з метою тимчасового проживання – до моменту вирішення конфлікту, який склався на українському півострові.

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"Водночас, кількість сімей з Автономної Республіки Крим та південно-східних областей України, які звернулись на телефонну гарячу лінію Львівської обласної ради та виявили бажання прибути на тимчасове проживання, становить 249 сімей або 1 тис. 380 осіб, серед них – 649 дорослих та 731 дитина. Станом на сьогодні 560 людей, які приїхали з Криму на Львівщину, вже розселено», - зазначається у повідомленні прес-служби.