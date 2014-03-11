Двох «дніпропетровських терористів» відпустили з підпискою про невиїзд

Індустріальний районний суд Дніпропетровська сьогодні змінив запобіжний захід двом «дніпропетровським терористам» Дмитру Реві та Леву Просвірніну з тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Реви Віталій Погосян.

За його словами, підсудні були звільнені з під варти в залі суду.

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Погосян зазначив, що суд ухвалив зазначене рішення після подання сторони обвинувачення про відмову в пред’явленні обвинувачень «у зв’язку з тим, що участь підсудних в скоєнні злочинів не доведена».

«Надалі суд має заслухати потерпілих по справі, зокрема, чи згодні вони з постановою обвинувачення відносно Реви та Просвірніна. Якщо потерпілі виявлять бажання самостійно підтримувати обвинувачення по справі, то суд над Ревою та Просвірніним продовжиться. Якщо ні, то кримінальна справа відносно них буде закрита», - повідомив адвокат.

Наступне засідання Індустріального суду призначене на 13 березня.

Як повідомляв УНІАН, представники прокуратури як державні обвинувачі сьогодні під час слухань в Індустріальному районному суді Дніпропетровська зачитали постанову про відмову в обвинуваченні стосовно двох «дніпропетровських терористів» Дмитра Реви та Лева Просвірніна.

Довідка УНІАН. 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема, 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. Він заявив, що вибухи були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

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Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Просвірнін і Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

Справа розглядається в Індустріальному райсуді Дніпропетровська.

Обвинувачений у пособництві скоєнню терактів у Дніпропетровську Рева неодноразово заперечував свою причетність до скоєння цього злочину, і заявляв, що докази проти нього сфальсифіковані.