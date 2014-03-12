Міносвіти гарантує кримчанам можливість скласти ЗНО

Про це повідомляється на сайті установи.

"Попри складну політичну ситуацію, Міністерство освіти і науки України гарантує, що абітурієнти з Автономної Республіки Крим гарантовано матимуть змогу в 2014 році пройти зовнішнє незалежне оцінювання і на цій підставі вступати до вищих навчальних закладів України", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМіносвіти планує публікувати свій бюджет онлайнТакож в міністерстві наголосили, що в разі виникнення будь-яких інших проблем, усі вчителі, учні, викладачі та студенти можуть звертатися на спеціально створену гарячу лінію Міністерства за номером (044) 481-32-11.