Кабмін хоче помирити власників ”Укртатнафти”

Кабінет міністрів України має намір врегулювати ситуацію навколо ЗАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська область) на користь всіх власників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні після засідання Кабінету міністрів повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

"Відносно того, що одна зі сторін не згодна з рішенням суду, я думаю, що ми знайдемо механізм врегулювання цього питання на користь "Укртатнафти", тому що ми зацікавлені в стратегічних відносинах, у поставках нафти на українські нафтопереробні заводи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні 2007 року Павло ОВЧАРЕНКО, який очолював "Укртатнафту" в 2003-2004 роках, за рішенням Сумського апеляційного суду про його поновлення на посаді приступив до керівництва підприємством.

З приходом на підприємство нового менеджменту на чолі з головою правління П.ОВЧАРЕНКОМ «Укртатнафті» вдалося, всупереч несприятливим прогнозам, переламати негативні тенденції і вийти на прибуток. Зокрема, були оперативно проведені заходи щодо фінансового оздоровлення компанії та скоординована робота у сфері виробничої і комерційної діяльності. Декілька базових заходів у виробничо-фінансовій сфері дозволили компанії розірвати ланцюг збиткових місяців. Така стрімка динаміка обумовлена своєчасними і ефективними управлінськими рішеннями - зокрема, відмовою від посередників у сфері реалізації нафтопродуктів і переходом на прямі контракти з компаніями-власниками мереж АЗС і великими промисловими підприємствами.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».

У 2007 році «Укртатнафта» скоротила переробку нафти на 11%, порівняно з 2006 роком, до 5 млн. 632,8 тис. тонн. У 2007 році «Укртатнафта» скоротила виробництво бензину на 11,4%, порівняно з 2006 роком, до 1182,9 тис. тонн, дизельного пального - скоротила на 9,7% - до 1659,1 тис. тонн, мазуту - скоротила на 16,9% - до 1405,5 тис. тонн.