У квітні кримчани отримають зарплати і пенсії з держбюджету України - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

"Ми не визнаємо республіку Крим, і тому бюджетні відносини ми з нею вибудовувати не будемо", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи отримають в квітні жителі Криму зарплати та пенсії з бюджету України, Ярема сказав: "Звичайно. В який спосіб це все буде виконано - ми будемо думати, приймати рішення, але ті громадяни, які сьогодні працюють в Криму, вони працюють на Україну, і вони обов'язково будуть отримувати всі пенсії і зарплати відповідно до чинного законодавства".

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Перший віце-прем'єр України також повідомив, що вже створено штаб, який у разі потреби може зайнятися переселенням громадян на материкову частину України з Криму.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив російський парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

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Також у Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Так званий «Договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписав Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.