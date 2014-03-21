Самооборона патрулюватиме вулиці Харкова разом з міліцією

Кілька днів тому про бажання допомогти міліції повідомили самі активісти. Отримавши схвалення, самооборона подала документи в Мінюст, щоб юридично оформити свою діяльність, і вже сьогодні в 16:00 на вулиці вийдуть патрулі, які складаються із співробітників ППС і членів самооборони.

Про це пише "Сегодня".

Активісти кажуть, що вирішили запропонувати свою допомогу через неспокійну обстановку в місті. «Ми провели переговори з начальниками райвідділів і виявили потребу в такій допомозі, тому що в центрі міста проходить безліч мітингів, на які з районів знімають багато співробітників ППС. Через це у деяких районах є сплески злочинності», - говорить прес-секретар Харківської самообоороны Тарас Шевченко.

З 600 чоловік, які входять у ряди самооборони, щодня на патрулювання будуть виходити 50-150 осіб, в залежності від потреб міліції. Незабаром у помічників з'явиться своя форма, спочатку ж відрізняти від звичайних людей будуть пов'язки на рукавах.

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Із засобів самозахисту у самооборонців будуть лише бронежилети і газові балончики. Правда, активісти сподіваються, що хуліганам не спаде на думку ідея нападати на патруль. З двома співробітниками будуть перебувати троє активістів, всі дії яких узгоджуватимуться з міліціонерами. Активісти обіцяють не тільки стежити за порядком, але і контролювати роботу самих органів. «З одного боку, ми завжди будемо готові допомогти правоохоронцям, з іншого - будемо стежити, щоб вони складали протоколи на всіх порушників і не брали штрафи на місці», - каже Шевченко.

В самообороні запевняють: потрапити в її ряди зможе будь-хто старше 18 років без злочинного минулого і партійної приналежності. Беруть навіть жінок, але від представниць прекрасної статі вимагають хорошої фізпідготовки. Все, що потрібно знати члену патруля, активісту розкажуть самі правоохоронці. «У нас є внутрішній інструктаж, на якому ми проводимо загальний лікнеп за законами», - розповідає Шевченко.

Правоохоронці ініціативу вітають. «Вже кілька днів разом з працівниками «Титану» вулиці міста патрулюють представники козацтва, і ця взаємодія себе виправдовує. Так що ми будемо ради і допомозі самооборони», - говорить начальник ЦГЗ ОблУВС Наталія Захарова.