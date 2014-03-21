У Криму 22 березня відбудеться пробне ЗНО - Міносвіти

14:55, 21 березня 2014
Суспільство
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Заплановане на 22 березня пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Автономній Республіці Крим відбудеться – його проведення забезпечено у повному обсязі. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки України.

Кримчани матимуть змогу написати ЗНО

У повідомленні відзначається, що 22 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії, однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької або іспанської).

«Окремо звертаємо увагу, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Автономній Республіці Крим відбудеться – його проведення забезпечено у повному обсязі: створено 14 пунктів пробного тестування на території Криму та 3 пункти – у Севастополі», - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

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Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Путін і нелегітимні керівники кримської влади й Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одностайно схвалила закон про анексію Криму.

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