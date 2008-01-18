У Керченській протоці сів на мілину російський танкер з мазутом

У Керченській протоці сів на мілину танкер «Мармара Маріне» (прапор Російської Федерації) з вантажем газоліну (2445 тонни) і мазуту (2899 тонни). Екіпаж танкера – 12 чоловік.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в автономії, інформація про те, що танкер сів на мілину, надійшла керченським рятувальникам напередодні вдень. «Пробоїни і витоку рідини немає, загроза екології відсутня», - запевняють у відомстві.

Увечері 17 січня до танкера попрямував танкер «Рероел-3» під прапором РФ. Планується відкачування частини вантажу на «Рероел-3», після чого проводитиметься зняття танкера «Мармара Маріне» з мілини.