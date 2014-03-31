На Львівщині СБУ вилучила вогнепальний арсенал

Зокрема, як повідомляє прес-служба СБУ, було вилучено три автомати Калашникова, автомат-пістолет Шпагіна, автомат ППС, автомат «Томсон», чотири карабіни, помпову рушницю «ИЖ», шість гвинтівок, чотири гладкоствольні мисливські рушниці, два пістолети, револьвер.

Читайте такожМВС затримало 11 підозрюваних у вбивстві інспекторів ДАІ під КиєвомКрім цього, вилучено два магазини до пістолета «Макарова», 11 мисливських патронів 12 калібру, 26 патронів – калібру 7,62 мм., 44 патрона – калібру 5,6 мм.

"Триває перевірка про можливе використання вилученої зброї у кримінальних злочинах та причетності її до розстрілу учасників мирних акцій на Майдані Незалежності у лютому ц.р.", - сказано в повідомленні.