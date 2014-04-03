Опікунська рада «Охматдиту» виявила проблеми у будівництві нового корпусу

11:03, 03 квітня 2014
Суспільство
0 0

Про це повідомив член опікунської ради «Охматдиту» Юрій Павленко. 

Новому корпусу «Охматдиту» може загрожувати затоплення

Зокрема, за його словами, проаналізувавши проект, темпи та якість його виконання, опікунська рада констатувала, що через неякісно зроблені і недороблені будівельні роботи, новому корпусу «Охматдиту» може загрожувати затоплення.

«Опікунська рада «Охматдиту», протягом останнього півроку дуже детально аналізували і сам проект, і темпи виконання робіт, і обладнання, яке планувалося закупити. Останнє таке засідання ми провели в кінці лютого, ми аналізували стан будівництва. І в цьому аспекті є декілька важливих виявлених проблем. Перша, це те, що на жаль, деякі види робіт були виконані не якісно, або не дороблені до кінця, зокрема, будівельні роботи і водостічні роботи. І тому, є небезпека затоплення підвальних приміщень. І там недороблена дах, тому почалося затікання із верху. І не сталося надзвичайної ситуації тільки завдяки теплій зимі і не було багато опадів. Але, ця небезпека залишилася», - сказав він.

Юрій Павленко також додав, що свої висновки опікунська рада передала народним депутатам, також відповідні звернення були і до правоохоронних органів.

«З цього приводу опікунська рада звернулася і до народних депутатів України, і до відповідних правоохоронних органів – до міліції і прокуратури. Там були і подання народних депутатів», - зазначив екс-уповноважений по справах дітей.

Крім того, за його словами, опікунською радою також були виявлені факти завищення вартості під час закупівлі обладнання для нового корпусу «Охматдиту».

«Ще в середині милому року, був зроблений спеціальною групою в рамках Опікунської ради аналіз обладнання, яке планувалося закупити, або вже було закуплене. І були виявлені факти перевищення вартості при чому від 30% до декількох разів. Ці матеріали так само є в народних депутатів і вони мали звертатися до правоохоронних органів. Я зі свого боку, цей аналіз передавав ще попередньому Президенту із необхідністю реагувати на такий стан», - сказав Юрій Павленко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter