Опікунська рада «Охматдиту» виявила проблеми у будівництві нового корпусу

Зокрема, за його словами, проаналізувавши проект, темпи та якість його виконання, опікунська рада констатувала, що через неякісно зроблені і недороблені будівельні роботи, новому корпусу «Охматдиту» може загрожувати затоплення.

«Опікунська рада «Охматдиту», протягом останнього півроку дуже детально аналізували і сам проект, і темпи виконання робіт, і обладнання, яке планувалося закупити. Останнє таке засідання ми провели в кінці лютого, ми аналізували стан будівництва. І в цьому аспекті є декілька важливих виявлених проблем. Перша, це те, що на жаль, деякі види робіт були виконані не якісно, або не дороблені до кінця, зокрема, будівельні роботи і водостічні роботи. І тому, є небезпека затоплення підвальних приміщень. І там недороблена дах, тому почалося затікання із верху. І не сталося надзвичайної ситуації тільки завдяки теплій зимі і не було багато опадів. Але, ця небезпека залишилася», - сказав він.

Юрій Павленко також додав, що свої висновки опікунська рада передала народним депутатам, також відповідні звернення були і до правоохоронних органів.

«З цього приводу опікунська рада звернулася і до народних депутатів України, і до відповідних правоохоронних органів – до міліції і прокуратури. Там були і подання народних депутатів», - зазначив екс-уповноважений по справах дітей.

Крім того, за його словами, опікунською радою також були виявлені факти завищення вартості під час закупівлі обладнання для нового корпусу «Охматдиту».

«Ще в середині милому року, був зроблений спеціальною групою в рамках Опікунської ради аналіз обладнання, яке планувалося закупити, або вже було закуплене. І були виявлені факти перевищення вартості при чому від 30% до декількох разів. Ці матеріали так само є в народних депутатів і вони мали звертатися до правоохоронних органів. Я зі свого боку, цей аналіз передавав ще попередньому Президенту із необхідністю реагувати на такий стан», - сказав Юрій Павленко.