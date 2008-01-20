Троє людей загинули в ”Ауді-100”, яка врізалась у дерево

У с.Верчани Стрийського району Львівської області на автошляху “Стрий-Дашава” водій легкового автомобіля не впорався з керуванням автомобіля, виїхав на узбіччя дороги та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло та троє постраждало, яких у тяжкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні м. Стрий.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 102 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 10 і травмовано 107 осіб.