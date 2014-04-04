Сьогодні в Україні очікується тепла дощова погода

Також дощі пройдуть у більшості областей, лише на заході та півночі опадів стане менше. Температура повітря протягом дня становитиме +8+14 градусів, на заході та в південній частині до +13+18 градусів, повідомляє opogode.ua.

У західній частині без істотних опадів, місцями невеликий дощ. Температура повітря +10+15 , на Закарпатті до +15+17 градусів.

У північних областях переважно без опадів, лише місцями невеликий дощ. Температура повітря +7+13 градусів.

Читайте такожСиноптики прогнозують холодне літоУ центральних областях часом дощі. Температура повітря +8+14 градусів.

На сході пануватиме хмарна дощова погода, можливі сильні опади. Температура повітря +5+10 градусів.

На півдні – переважно дощі, лише в Криму суха погода . Температура повітря +9+14, в Одеській області до +18 градусів.

У Києві переважно без опадів. Температура повітря +10+12 градусів.

Вітер очікується в Україні південно-західний, 5-12 м/с.